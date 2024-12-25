Bakan Bolat, Mohammed al Amour ile bir araya geldi

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2'nci Dönem Toplantısı çerçevesinde Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Sayın Mohammed al Amour ile bir araya geldik. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve işgale karşı her zaman Filistin'in haklı davasının yanında yer alan Türkiye, İsrail ile tüm ticari faaliyetlerini durduran yegane devlet olmuştur. Filistin'i siyasi ve diplomatik arenada destekleyen ülkemiz, ticari ve ekonomik anlamda da Filistin ile ortaklığını güçlendirmeye büyük bir önem vermektedir. Bu doğrultuda bugün Sayın al Amour ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmemizde ikili ticaret hacmimiz, Filistinli tüccarların ihtiyaçları ve tarımsal alandaki desteğimiz başta olmak üzere kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk" dedi.