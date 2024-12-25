İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2024 Çarşamba / 24 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2229
  • EURO
    36,6847
  • ALTIN
    2962.93
  • BIST100
    9859.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Bolat, Mohammed al Amour ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2'nci Dönem Toplantısı kapsamında, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed al Amour ile bir araya geldi.

DHA25 Aralık 2024 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Mohammed al Amour ile bir araya geldi
ABONE OL

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2'nci Dönem Toplantısı çerçevesinde Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Sayın Mohammed al Amour ile bir araya geldik. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve işgale karşı her zaman Filistin'in haklı davasının yanında yer alan Türkiye, İsrail ile tüm ticari faaliyetlerini durduran yegane devlet olmuştur. Filistin'i siyasi ve diplomatik arenada destekleyen ülkemiz, ticari ve ekonomik anlamda da Filistin ile ortaklığını güçlendirmeye büyük bir önem vermektedir. Bu doğrultuda bugün Sayın al Amour ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmemizde ikili ticaret hacmimiz, Filistinli tüccarların ihtiyaçları ve tarımsal alandaki desteğimiz başta olmak üzere kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

  • Ticaret Bakanı
  • Ekonomik İşbirliği
  • Filistin Ulusal Ekonomi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.