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  • Bakan Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ile bir araya geldi
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Bakan Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ile bir araya geldi
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Bolat, kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilecek yönlerine dair istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştık. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında Türk firmalarının Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin artırılması ve turizm alanındaki işbirliğimizi geliştirme konularının üzerinde durduk."

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