Bakan Bolat, Tacikistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Tacikistan 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı vesilesi ile Türkiye'de bulunan Kabir ile görüştüklerini belirtti.

Kabir ile ikili ticaret hacminin geliştirilmesi doğrultusunda yapılabileceklere dair istişarelerde bulunduklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"2023'te 529 milyon dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın işaret ettiği 1 milyar dolarlık hedefine ulaştırma konusunda kararlıyız. Ayrıca Tacikistan'da bugüne kadar 659 milyon dolar değerinde 52 projeye imza atan Türk müteahhitlerinin, önümüzdeki dönemde Tacikistan'daki üstyapı ve altyapı projelerinde daha etkin olmasının ve yarın imzalanacak olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesinde çok büyük etkiye sahip olacağına yürekten inanıyoruz."