Bakan Bolat: Tanzanya ile ekonomik işbirliğini ileriye taşımaya devam edeceğiz

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ve heyetinin, Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ın resmi ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Ashatu Kijaji, Zanzibar Ekonomi ve Yatırım Bakanı Shariff A. Shariff ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika kıtasının en büyük nüfusa sahip ikinci ülkesi olan Tanzanya ile karşılıklı ticaretimizi artırmak niyetinde olduğumuzu ifade ederek, ticaret ve yatırım ilişkilerinde gündemi ve önümüzdeki döneme yönelik işbirliği konularını değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki kültürel ve ekonomik işbirliğini her geçen gün daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz."