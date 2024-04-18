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Güncel

Bakan Bolat: Tanzanya ile ekonomik işbirliğini ileriye taşımaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tanzanya ile karşılıklı ticareti artırmak niyetinde olduklarını belirterek, 'Ülkelerimiz arasındaki kültürel ve ekonomik işbirliğini her geçen gün daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 19:23 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Tanzanya ile ekonomik işbirliğini ileriye taşımaya devam edeceğiz
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ve heyetinin, Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ın resmi ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Ashatu Kijaji, Zanzibar Ekonomi ve Yatırım Bakanı Shariff A. Shariff ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika kıtasının en büyük nüfusa sahip ikinci ülkesi olan Tanzanya ile karşılıklı ticaretimizi artırmak niyetinde olduğumuzu ifade ederek, ticaret ve yatırım ilişkilerinde gündemi ve önümüzdeki döneme yönelik işbirliği konularını değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki kültürel ve ekonomik işbirliğini her geçen gün daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz."

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