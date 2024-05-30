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Bakan Bolat: Türk iş insanlarının, ülkemizin ekonomik gücünü artırmadaki rolünü vurguladık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türk iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bolat, 'Türk iş insanlarının dünya genelindeki faaliyetlerinin, ülkemizin ekonomik gücünü artırmadaki rolünü ve önemini vurguladık.' değerlendirmesinde bulundu.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türk iş insanlarının, ülkemizin ekonomik gücünü artırmadaki rolünü vurguladık
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Bolat, X sosyal medya hesabından, TOBB Brüksel Ofisi'nde Belçika'daki Türk iş insanları ve STK temsilcileri ile toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Belçika'da Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) mensubu iş insanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'nin küresel ticaret ağındaki güçlü varlığını ve etkisini artırmak için yapabileceklerimize dair istişarelerde bulunduk." ifadesini kullanan Bolat, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşma konusundaki karalılıklarına işaret etti.

Bolat, "Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ve ticaret alanındaki fırsatları ele alarak, Türkiye'nin iş dünyasına sunduğu avantajları ve destekleri detaylı şekilde paylaştık. Özellikle, Türk iş insanlarının dünya genelindeki faaliyetlerinin, ülkemizin ekonomik gücünü artırmadaki rolünü ve önemini vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Dünya Türk İş Konseyi mensubu iş insanlarıyla uluslararası ticaret arenasında daha da etkin olunmasını sağlayacak muhtelif projeler üzerinde durduklarını belirten Bolat, "Ortak hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye'nin küresel ticaretteki başarısını artırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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