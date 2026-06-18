Bakan Bolat: Türkiye dünyada bir yıldız gibi parlıyor

Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ereğli Belediyesinin koordinesinde yapılan Ereğli İlçe Halk Kütüphanesinin açılışında, memleketi Ereğli'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kütüphanelerin bilgi hazinesi yerler olduğunu aktaran Bolat, teknolojinin çok hızlı gelişmesine rağmen kitap ve kütüphanelerin öneminin asla azalmadığını dile getirdi.

Bolat, Türkiye'de kütüphane sayısında büyük bir artış olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Okunan kitap sayılarında büyük bir artış var. Türkiye, dünyada kitap basımında önde gelen ülkelerden biri olmayı devam ettiriyor. Bu da öğrencilerimizin, eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin, gençlerimizin, halkımızın, teknolojiyi takip etmekle beraber, teknolojinin imkanlarını kullanmakla kitaptan kopmadıklarını, kütüphaneden kopmadıklarını, aksine daha çok bağlandıklarını bize gösteriyor. Bundan da çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Osmanlı'dan bu yana ve Cumhuriyet döneminde bilimde, ekonomide, sanayide, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayisinde ve ordumuzla giderek hızla güçlenen dünyada saygın itibarlı bir ülke konumundayız."

"TOPLAM 45 BİN 327 KÜTÜPHANE"

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane yanında 1302 halk kütüphanesi olduğunu belirten Bolat, "557 üniversite kütüphanesi var. 43 bin 466 da eğitim kurumları kütüphaneleri var. Toplam 45 bin 327 kütüphane. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı geçen yıl yüzde 4 artışla 2 milyon 713 bin 782'ye ulaştı. Milli Kütüphane de 1 milyon 989 bin kitaba ulaştı. Üniversite kütüphanelerinde yüzde 5 artışla yaklaşık 23 milyon kitaba, tüm halk kütüphanelerimizdeki kitap sayısı da yüzde 3,8 artışla 26 milyon 410 bine ulaştı." diye konuştu.

Bolat, 39 milyon 195 bin kişinin halk kütüphanelerinden faydalandığını, halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısının 7 milyon 160 bin kişi olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi çok daha yukarılara taşıyacaklarını vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Dünya ekonomisinde büyüklük olarak bir basamak daha atladık, 17. sıradan 16. sıraya yükseldik. Kişi başı satın alma gücü kalitesine göre ise 12. sıradan 11. sıraya yükseldik. Bu şekilde halkımızın da refah ve satın alma gücünü artıran çalışmalarımız daha da devam edecek. Dünyanın hali pek iç açıcı değil. Siyasette, savaşlarda, ekonomik alandaki durgunluk, dış ticaretteki savaşlar, korumacılık karşısında Türkiye bölgede ve dünyada bir yıldız gibi parlıyor. Allah nazardan korusun diyorum."



Konuşmaların ve okunan duanın ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler kurdele keserek hizmete açtıkları kütüphaneyi gezdi.



Programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü de katıldı.