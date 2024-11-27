İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2024 Çarşamba / 26 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6469
  • EURO
    36,6
  • ALTIN
    2938
  • BIST100
    9639.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Bolat: Türkiye, Filistin'e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğini güçlendirerek sürdürecek
Güncel

Bakan Bolat: Türkiye, Filistin'e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğini güçlendirerek sürdürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı, Filistin'e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğini güçlendirerek sürdüreceğini bildirdi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türkiye, Filistin'e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğini güçlendirerek sürdürecek
ABONE OL

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Filistin'e yönelik destek paylaşımı yaptı.

Paylaşımında Bolat, "İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı, Gazze'nin ve Filistin'in yanında olan Türkiye, Filistin'e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğini güçlendirerek sürdürecektir. İsrail saldırganlığı karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlarda Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Türkiye, İsrail ile bütün ticari işlemleri durdururken, Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için Filistin'e muafiyet uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

Bolat, bugün de İstanbul'da Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Helal EXPO'da Filistin'i partner ülke olarak ağırlayarak, Filistin'e yönelik desteği bir kez daha yenilediklerini kaydetti.

Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur: Türkiye ile ticaret bizim için öncelikli konumda

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.