Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Filistin'e yönelik destek paylaşımı yaptı.

Paylaşımında Bolat, "İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı, Gazze'nin ve Filistin'in yanında olan Türkiye, Filistin'e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğini güçlendirerek sürdürecektir. İsrail saldırganlığı karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlarda Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Türkiye, İsrail ile bütün ticari işlemleri durdururken, Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için Filistin'e muafiyet uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı, Gazze'nin ve Filistin'in yanında olan Türkiye, Filistin'e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğini güçlendirerek sürdürecektir.



İsrail saldırganlığı karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası... https://t.co/3NsUeBPBqX — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 27, 2024

Bolat, bugün de İstanbul'da Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Helal EXPO'da Filistin'i partner ülke olarak ağırlayarak, Filistin'e yönelik desteği bir kez daha yenilediklerini kaydetti.

Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur: Türkiye ile ticaret bizim için öncelikli konumda