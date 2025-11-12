İSTANBUL 17°C / 11°C
  Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'nın temellerini kararlılıkla güçlendiriyoruz
Güncel

Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'nın temellerini kararlılıkla güçlendiriyoruz

Genişletilmiş İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüm kesimlerle omuz omuza vererek, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini belirterek, 'Orta ve yüksek teknolojili üretimi, yenilikçiliği ve katma değeri ekonomimizin merkezine yerleştiriyor, Türkiye Yüzyılı'nın temellerini kararlılıkla güçlendiriyoruz.' ifadesini kullandı.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 20:24 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'nın temellerini kararlılıkla güçlendiriyoruz
Bolat, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Genişletilmiş İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısına iştirak ettiklerini belirtti.

AK Parti'nin 23 yıldır, çalışmaya, üretmeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma azmiyle kararlılıkla yürümeye devam ettiğini ifade eden Bolat, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen, AK Parti Kadın Kolları Programı'nda, "Türkiye Yüzyılı, Ticaretin Yüzyılı" vizyonlarını paylaştıklarını aktardı.

"ÜLKEMİZİ DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE HAZIRLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bolat, 20 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye'nin, ekonomik istikrarı, üretim gücünü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini birer birer gerçekleştirmeye devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'mızın 1 trilyon 474 milyar doların üzerine çıkması, mal ve hizmetler ihracatında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaşmamız, bu başarının en somut ve güçlü göstergelerindendir. Bugün de, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve vizyonu doğrultusunda, iş dünyamız, üreticilerimiz, sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız, girişimcilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerle omuz omuza, el ele vererek, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Orta ve yüksek teknolojili üretimi, yenilikçiliği ve katma değeri ekonomimizin merkezine yerleştiriyor, Türkiye Yüzyılı'nın temellerini kararlılıkla güçlendiriyoruz."

