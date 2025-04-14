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Bakan Bolat ve Bakan Yumaklı bir araya geldi! Çiftçilere yönelik destekler konuşuldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde tarımsal üretimin en önemli aktörleri olan üretici ve çiftçileri desteklemeye, Türkiye'nin tarımsal ihracattaki konumunu güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
Bakan Bolat ve Bakan Yumaklı bir araya geldi! Çiftçilere yönelik destekler konuşuldu
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldiklerini bildirdi.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK DESTEKLER KONUŞULDU

Görüşmede Türkiye'nin tarım alanında attığı adımları ele aldıklarına işaret eden Bolat, ayrıca ülkenin tarımsal stratejisini, üretici ve çiftçilere yönelik destekleri, tarım alanındaki ihracat politikalarını ve son günlerdeki hava koşullarının etkilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde tarımsal üretimin en önemli aktörleri olan üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemeye, ülkemizin tarımsal ihracattaki konumunu güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Yumaklı'ya nazik ziyaretleri ve bakanlıklarımızın ilgi alanına giren konulardaki işbirliğimizi güçlendirme noktasındaki katkıları için teşekkür ediyorum."

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