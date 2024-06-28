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Bakan Bolat, Zorlu Töre ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lefkoşa temasları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Zorlu Töre ile bir araya geldi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bolat başkent Lefkoşa'da KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede KKTC ile ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini geliştirmeye yönelik projelerin ve yeni ortaklık potansiyellerinin ele alındığını bildirdi.

Bolat açıklamasında, "KKTC'nin ekonomik kalkınmasına, turizm ve eğitim başta olmak hizmet alanlarının ve işlenmiş gıda ürünleri, narenciye ile imalat sektörlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, bu yönde güçlü ve kararlı işbirliğimizi güçlendireceğimizi ifade ettik. Yatırımlar, gümrükler alanında işbirliğimizi güçlendirme ve KKTC ürünlerinin küresel pazarlara erişimini artırma konularında da ülkemizin desteğinin her zaman yanlarında olacağının altını çizdik" ifadelerini kullandı. Bolat, görüşmenin Türkiye ve KKTC arasındaki dostane ilişkileri daha da kuvvetlendireceğine dair inançlarının tam olduğunu vurguladı.

  • Kıbrıs Ticaret Bakanı
  • KKTC Meclis Başkanı
  • Lefkoşa teması

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