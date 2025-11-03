İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0608
  • EURO
    48,4814
  • ALTIN
    5406.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Bolat'tan diplomasi trafiği: Mısırlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüştü
Güncel

Bakan Bolat'tan diplomasi trafiği: Mısırlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 41. Bakanlar Toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Hassan el-Hatip ve Suudi Arabistanlı yetkililerle ikili görüşmelerde bulundu.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 13:42 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan diplomasi trafiği: Mısırlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüştü
ABONE OL

Bolat, görüşmelere dair Nsosyal hesabından bilgi verdi.

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumunun, müteahhitlik hizmetlerinin ve Afrika başta olmak üzere işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldıklarına işaret etti.

Bolat, gelecek dönemde "Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite Toplantısı" ile "Üst Düzey Ticaret İstişare Mekanizması"nın gerçekleştirilmesi yönündeki ortak iradeyi vurguladıklarını kaydederek, "Türkiye olarak Mısır ile ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize güçlü bir kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTANLI YETKİLİLERLE GÖRÜŞME

Bakan Bolat, Suudi Arabistan Standartlar, Metroloji ve Kalite Kurumu (SASO) Guvernörü Saad Al Kasabi ve Dış Ticaret Genel Otoritesi Başkanı Muhammed bin Abdulaziz el-Abdulcebbar ile de görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, ticaret, yatırımlar ve helal akreditasyon alanında işbirliğini güçlendirme konusundaki beklentilerini paylaştıklarına dikkati çeken Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara çıkarma hedefimizi ele aldık. Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki büyük ölçekli projelere aktif katılımını destekliyor, karşılıklı yatırımların artırılmasına büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Ticaret Bakanı
  • İİT Ekonomik İşbirliği
  • İSEDAK Bakanlar Toplantısı

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.