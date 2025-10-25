Bakan Bolat'tan iş birliği mesajı: 20 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla

Bolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Romanya Türkiye Ticaret Odası ile GAP Gazeteciler Birliğince başkent Bükreş'teki Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenen gala programına katıldı.

Programda konuşan Bolat, bu yıl Romanya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 147'nci yıl dönümü olduğunu belirterek, Türkiye'nin yüzyıllarca komşu olarak yaşadığı Romanya ile ortak tarihi bağları paylaştığını, karşılıklı ilişkilerde sıkıntıların yaşanmadığı ve uluslararası platformlarda çoğu zaman birbirlerini destekleyen iki ülke olduklarını ifade etti.

Romanya ve Türkiye'nin büyük gelişmeler gösteren ülkeler olduğunu aktaran Bolat, "Birçok uluslararası kriz ve ihtilaflarda arabuluculuk rolüyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye olarak uluslararası diplomaside ve barışın tesisinde çok önemli roller oynadık ve oynamaya devam ediyoruz." dedi.

Bolat, ekonomik ilişkilerde de Türkiye ve Romanya'nın güçlenmeye devam ettiğine işaret ederek, "Karşılıklı dış ticaretimizi birkaç milyar dolardan geçen yıl 12 milyar dolara yükselttik, bu yıl inşallah 13,5 milyar doları aşacağız. 2030'a varmadan 20 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşacağız." diye konuştu.

Türk iş insanlarının 35 yılda Romanya'nın ekonomisinin gelişmesine çok büyük katkılar yaptığını belirten Bolat, turizmde de iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini artırdığına vurgu yaptı.

Bolat, "Savunma sanayiinde de büyük işbirliğimiz var. Romanya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları, tedarikleri doğrultusunda ortak üretimler de dahil aktif işbirliğimiz var." ifadelerini kullandı.