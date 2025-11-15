Bakan Bolat'tan net mesaj: Balkanlar'da en önemli rol Türkiye'nin

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki programlarının ardından AA muhabirine Balkanlar ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren Bolat, bölgenin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Balkanlar'ın, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki ana geçiş koridoru olmasının da önemli olduğunu aktaran Bolat, "Tarihimizden aldığımız güçle ve tarihi ilişkilerimizle, gerekse de ekonomik ve ticari ilişkilerimizin çok önemli bir geçiş yolu olması itibariyle biz Balkanlar'da huzur, asayiş ve istikrarın devamından yanayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen hemen bütün Balkan ülkeleri liderleri, hükümetleriyle kurduğu faydalı ve özel ilişkiler sayesinde Türkiye, Balkanlar'da bir barış ve istikrar unsuru olarak en önemli rolü oynuyor." ifadelerini kullandı.

Bolat, 1990'lı yıllarda komünizmin yıkılmasından sonra Balkan ülkelerinin geçiş sürecinde, ülkeler ve sınırlar arası kanlı savaşlar olduğunu hatırlatarak, "Bosna Hersek'teki savaşta 250 binden fazla kişi şehit oldu. Cumhurbaşkanımızın 2002 sonunda hükümeti kurmasından sonraki süreçte büyük ölçüde huzur ve istikrarın sağlandığını görüyoruz." dedi.

"YATIRIMLAR MARİFETİYLE TİCARETİMİZ DAHA DA ARTMAKTA"

Türkiye'nin Balkanlar'daki ekonomik ilişkilerini ticaret, yatırım ve hizmet alanlarında güçlendirerek büyüttüğünü belirten Bolat, başta Romanya olmak üzere tüm Balkan ülkeleriyle dış ticaretin artış eğiliminde olduğunu söyledi.



Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı ve güçlü ürünleriyle bu ticarette fazla veren tarafta yer aldığını dile getiren Bolat, "Yatırımlar marifetiyle ticaretimiz daha da artmakta. Bunu sağlamak için gerek ticaret diplomasisi gerekse siyasi diplomasi en üst düzeyde gerçekleştiriliyor. Balkan ülkelerinden Hırvatistan, Romanya gibi ülkeler bizimle gümrük birliği üzerinden zaten sanayi ürünlerinde entegre konumunda. Bunun yanında Bosna Hersek ile 2003'ten ve Kuzey Makedonya ile 2000 yılından bu yana bizim serbest ticaret anlaşmalarımız var, oldukça iyi ilerliyor ve ticaretimizi arttıran anlaşmalar. Turizmde karşılıklı ziyaretlerle artan bir ziyaretçi trafiği var." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye Balkan ülkelerinden gelen turist sayısında artış olduğunu aktaran Bolat, aynı şekilde Türkiye'den de Balkan ülkelerine ziyaretlerin yükseldiğini kaydetti.

Bolat, Bosna Hersek'teki ziyareti kapsamında ticaretin daha da geliştirilmesi için Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile "Menşe Kurallarının Güncellenmesine Dair Pan-Avrupa Akdeniz Konvansiyonu Ortak Komite Kararı"nı imzaladıklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN ARTAN POPÜLARİTESİNDEN TİCARET ALANINDA ÇOK İSTİFADE EDİYORUZ"

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ekonomide, sanayide, hizmetlerde ve ihracatta dev adımlar attığını ifade etti.

Milli geliri dolar bazında 6,5 kat, ihracatı ise 7,5 kat büyüttüklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Uluslararası politikada, uluslararası forumlarda, platformlarda da aktif diplomasi, liderlik ve birçok uluslararası anlaşmazlıklardaki arabuluculuk çabalarımızla büyük bir saygınlık ve itibar kazandı ülkemiz. Bu anlamda da ticaret politikası alanında biz Ticaret Bakanlığı olarak çok istifade ediyoruz. Türkiye'nin ihracatının mal ve hizmetler bazında artması için, Türkiye'nin artan popülerliği ve saygınlığı itibarından faydalanıyoruz. Ürünlerimiz de kaliteli ve teknolojisi giderek artan ürünler, bu noktada büyükelçiliklerimiz çok iyi çalışıyorlar, ticaret ateşeliklerimiz çok iyi çalışıyorlar."

Bolat, dış ülkelerde Türk iş insanları tarafından kurulan ticaret odaları ve derneklerinin de faydalı işler yaptığını belirterek, "Rakipler de çalışıyor. Özellikle Uzak Doğulu rakipler, ülkeler, firmalar da çok çalışıyor. Bu anlamda kazandığımız mevzileri önce kaybetmeyeceğiz. Daha sonra daha da alanımızı genişleterek dünyada Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapmak için inşallah çok çalışıp başarılı olacağız." dedi.