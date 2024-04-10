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  • Bakan Bolat'tan Ramazan Bayramı mesajı: Filistin'deki kardeşlerimizin acılarının son bulması en büyük dileğimizdir
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Bakan Bolat'tan Ramazan Bayramı mesajı: Filistin'deki kardeşlerimizin acılarının son bulması en büyük dileğimizdir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam aleminde ve tüm dünyada huzurun ve dayanışmanın egemen olduğu bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan Ramazan Bayramı mesajı: Filistin'deki kardeşlerimizin acılarının son bulması en büyük dileğimizdir
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın anlamına ve önemine değindi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da dikkati çeken Bolat, "Ramazan Bayramı'nda, Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmü karşısında duruyor, dış ticarette güçlü adımlar atmaya devam ediyor, piyasa istikrarımızı sağlamlaştırıyor ve küresel barışa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın refah ve mutluluğunun artırılması, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi ve büyümesi, fiyat istikrarı, mali istikrar ve dış ticarette dengeleme ile güçlü ekonomik istikrarın, ekonomideki temel öncelikler olduğunu vurgulayan Bolat, İsrail'in Filistin'de devam ettirdiği mezalime sessiz kalınmadığını, adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdıklarını aktardı.

Bolat, her bayramın bir umut, bir yenilenme vesilesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bayramda da Filistin'deki kardeşlerimizin acılarının son bulması, adaletin ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ülkemizde, İslam aleminde ve tüm dünyada huzurun ve dayanışmanın, refahın egemen olduğu daha iyi bir gelecek için Türkiye olarak her zaman elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Milletçe Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

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