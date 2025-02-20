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Bakan Bolat'tan TUSAŞ'a ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ziyarette bulundu.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 12:04 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan TUSAŞ'a ziyaret
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Teknoloji üretiminin ve savunma sanayisinin güzide kurumlarından biri olan TUSAŞ'ı ziyaret ettiklerini belirten Bolat, "Özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın en büyük ilk 50 havacılık şirketi arasında yer alan TUSAŞ, ANKA III, HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gibi hava platformları ile küresel ölçekte ülkemizin yüz akı konumundadır. Yenilikçi teknoloji ekosistemimizin gelişimine ve savunma alanındaki ihracatımızın artmasına önemli katkılar yapan TUSAŞ'a çalışmalarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat'a ziyaretinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şuay Alpay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu eşlik etti.

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