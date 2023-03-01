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Bakan Bozdağ: Adalet hizmetleri felakete rağmen bölgede devam etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan adliye personelini ziyaret etti. Açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, konuşmasında 'Adalet hizmetleri felakete rağmen bölgede devam etti. Gönüllülük esasına göre yurdumuzun dört bir yanından gelen personellerimizin böyle zor zamanda fedakarlığa talip olması kolay bir iş değildir.' ifadelerine yer verdi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ: Adalet hizmetleri felakete rağmen bölgede devam etti
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Bozdağ, Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte görev yapan personelle bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bozdağ, bölgede görev yapan personele teşekkür etti.

Bakan Bozdağ, yargı faaliyetlerinin bölgede aksamadan devam etmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet hizmetleri felakete rağmen bölgede devam etti. Gönüllülük esasına göre yurdumuzun dört bir yanından gelen personellerimizin böyle zor zamanda fedakarlığa talip olması kolay bir iş değildir. Sizler buna talip oldunuz her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette burada delillendirme işlemleri, defin işlemleri, kimliklendirme çalışmaları ve adli soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü görüyoruz. Zor şartlar içerisinde yapılabileceğin en iyisini yaptığınız için teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın diyorum."

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