Bakan Bozdağ: Altılı masa bugün doğal gaz patlamasıyla patladı

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği "Gençlik Buluşması"nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek nesillerin AK Parti için büyük önem taşıdığını söyleyen Bozdağ, gençlerin sadece ailelerinin değil, milletin ve devletin de geleceği olduğunu vurguladı.

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin büyük reform hareketleriyle gençlerden de alınan güçle ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi.

Siyasi tarihe bakıldığında gençlere en fazla değer veren liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun görüleceğini belirten Bozdağ, gençlerin kıymetini bilen devletlerin daima emin adımlarla yol aldıklarını ifade etti.

Karadeniz doğal gazının devreye alındığı hatırlatarak, buna inanmayanların olduğunun belirtilmesi üzerine Bozdağ, şöyle konuştu:

"Görmek için göz lazım, duymak için kulak lazım, söylemek için de dil lazım. Hani anlatırlar ya 'onların gözleri var, görmezler, kulakları var, duymazlar, dilleri var, hakikati söylemezler.' Tam bizim muhalefeti tarif ediyor. Togg'u görüyor, 'Nerede?' diye soruyor. 'Aha burada' diyoruz. Etrafa bakıyor, göremiyor. Şimdi doğal gazla evinde ısınacak, 'Doğal gaz nerede?' diyor. İşte evinde... Toplu konutları yapıyoruz, 'Toplu konut nerede?' diyor. İçinde oturuyor. Şimdi biz ne yapalım? Bunlara gösterme imkanımız yok ama bu gaz onların bütün ayarlarını bozdu. Emin olun Togg da ayarlarını bozdu. Şimdi bakın onlar bol bol palavra söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Şöyle geriye dönük bizim iki hafta içinde yaptıklarımıza bakın. Togg'u yollara koymuşuz, TCG Anadolu'yu denize salmışız, doğal gazın vanasını açıp hanelere göndermişiz, 'Bir yıl doğal gaz bedava' demişiz. Yani böylesi büyük bir adımı atmışız."

- "HALK TAKDİR EDECEKTİR"

Muhalefeti eleştiren Bozdağ, "Biz neyle uğraşıyoruz, onların gündemi ne, bizim gündemimiz ne?" sorusunu yöneltti.

Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Altılı masa bugün doğal gaz patlamasıyla patladı. Seçim de bitti Allah'ın izniyle. Onlar 14 Mayıs'a kadar boşa yorulacaklar. Evet, onları anlamakta zorlanıyorum son olarak onu söyleyeyim. Bir de gördüğünüz hakikati teslim edin. Bir de deyin ki 'İlk yerli otomobil yaptınız, Allah razı olsun. Bu ülkede ilk defa arama tarama sondaj ve güvenlik bakımıyla gaz ve petrol denizlerde arayan gemiler aldınız, teşekkür ederiz. Bu ülkede ilk defa denizde doğal gaz buldunuz teşekkür ederiz. İlk defa nükleer enerji getirdiniz, teşekkür ederiz.' Bunlarda teşekkür kültürü yok. Yerine gelince kendilerini çağdaş, medeni, ilerici görürler. Çok net, bunlar çağdaş yobaz. Biraz teşekkürü bilmiyorsan, söylenecek başka bir laf yok. Bari özür dile, pek çok şey var onu da yapmıyorlar. Fark etmez, halk bunu takdir edecektir. Allah hayırlı etsin."

"Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kapalı kapılar ardında yaptığı anlaşmalar nelerdir?" sorusuna Bakan Bozdağ, şu yanıtı verdi:

"İşin doğrusu herkes gibi ben de merak ediyorum. Ne konuştular, ne ettiler? Sürekli de çağrı yapıyoruz, 'Taahhüdün nedir, bunu bir açıkla' diye ama açıklamasa da HDP adına konuşan bazı isimler kapılar arkasında konuşulan şeylerin ip uçlarını veriyorlar. Yani birisi 'Yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz' diyorlar. Belli ki Cumhuriyet'in temel nitelikleriyle ilgili bazı konular konuşulmuş. Buradan o çıkabilir, yorum bu tabii. Bizim yorumumuz ikincisi, 'Yerel yönetimler özerklik şartında çekinceleri kaldıracağını' söylüyor. Belli ki onlara da bunu tekrarlamış olabilir. Üçüncüsü bu dönem Ahmet Türk, 'Öcalan'a özgürlük dönemidir' diyor. Öte yandan Pervin Buldan 'ağırlaştırılmış tecridin kaldırılacağı dönemdir' diyor.

Belli ki Öcalan ile ilgili de bazı taahhütler veya görüşmeler olduğu anlaşılıyor ama muhtevasını açıklamıyorlar ne olduğunu, onu da işin doğrusu bilen yok. Kayyumlar kaldırılacak. Yani HDP için Yeşil Sol Parti, terör örgütüne belediye başkanları olduğu zaman onlara dokunmayacağız. Bizim hazineden verdiğimiz parayı daha kanalize edebilirsin anlamına da gelir bu. Şimdi görünen şey de bunlar gözüküyor. Daha başka neler var? Onu bilmiyoruz ama HDP adına konuşanlara bakılırsa onlar da Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri kamuoyu nezdinde açıklamasını istiyor. Belli ki açıklama sözü de vermiş. Onlara hani diyor ya 'şimdi söz' diyor. Şimdiden sözünü tutmamaya başladığı da anlaşılıyor, açıklamıyor. Ben de tekrar diyorum, açıklayın. Ne söz verdiyseniz millet öğrensin. Sözünüze göre sizi tartsın. Ona göre oyunu versin. İnşallah açıklarlar ama zor. Çünkü bunlar riyakar siyasetin en iyi temsilcileri kolay kolay açıklamazlar diye de düşünüyorum."