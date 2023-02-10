Bakan Bozdağ: Sorumlulara karşı gerekenler yapılmaktadır

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da deprem sonrası yıkılan 7 bina ile ilgili incelemelerin ardından Diyarbakır AFAD Müdürlüğü'ndeki kriz toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da enkazdan 387 kişinin çıkarıldığını ve 255 kişinin öldüğünü, 42 kişinin sağlık durumunun ise ağır olduğunu açıklayan Bozdağ, "7 enkazdan 1'inin tamamı kaldırıldı, diğerlerinden enkaz çalışmaları devam ederken yarın itibariyle 5 enkazın daha kaldırılmasının tamamlamasını bekliyoruz. Şuana kadar enkazdan çıkartılan vatandaşımızın sayısı 387, bunların arasında 255 kişi vefat ederken 42'si ağır yaralandı" dedi.

"6 BİN 640 BİNADA 8 BİN 857 BÖLÜMDE HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da 152 komisyonun yoğun faaliyetlere devam ettiğini belirterek "Hasar tespiti için yoğun faaliyetler var şuana kadar 152 komisyon, Diyarbakır'da hasar tespiti yapmıştır. Bugüne kadar 6 bin 640 binada 87 bin 857 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaların tamamladığını ifade etmek isterim" diye konuştu.

"TUTUKLANMA, GÖZALTINA ALINMA VE YURT DIŞI YASAĞI KARARI ALINACAK"



Bakan Bozdağ, yıkılan ve hasar gören yapıların sorumlularının tutuklanma, gözaltına alınma ve yurt dışı yasağı kararının çıkartılmasıyla ilgili ceza mahkemesi kanunun tedbir kararı alınması için gerekenlerin yapıldığını söyledi. Bozdağ, "Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından deprem nedeniyle yıkılan ve hasar gören yerlerle alakalı adli tetkikatlar başlatılmıştır. Delillerin toplanması, sorumluların tespit edilerek yargı önüne çıkarılması için büyük bir gayretle çalışmalar yürütülmekte. Sorumlu olanların tutuklanması, gözaltı, yakalanma kararlarının çıkartılması, yurt dışına çıkış yasaklarının konulması sonucunda her türlü ceza mahkememizin kanunumuzun öngördüğü tedbir kararlarının alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

"HIRSIZLIK VE YAĞMALAMADA YASA UYGULANACAK"



Bozdağ, hırsızlık ve yağmalama hadiseleri az da olsa görüldüğünü, bunlarınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılar, kolluk kuvvetleri bu konuda çalışmalarını artırdığını, yasaların eksiksiz uygulanacağını vurguladı.