Bakan Bozdağ, Şanlıurfa için alınan kararı duyurdu

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, bir restoranda düzenlenen "TESKOMB Esnaf Buluşması"nda konuştu.

Dayanışmayı en üst düzeyde tutan esnafın, darda ve zorda olana elini uzattığını belirten Bozdağ, esnaftaki yardımlaşma ruhunun birliği ayakta tuttuğunu söyledi. Bekir Bozdağ, esnafın iyi olmasının ülkenin de iyi ve güçlü olması anlamına geleceğini dile getirdi.

AK Parti iktidarından önce esnafın kredi bulmakta zorlandığını anlatan Bozdağ, iktidara geldiklerinde esnafla el ele olduklarını ifade etti.

Şanlıurfa için çalışacaklarını bildiren Bozdağ, "Şanlıurfa'da sorunları değil, çözümleri konuşacağız. Çözümleri hayata geçiren, konuşulan sorunları azaltarak yol alan bir Şanlıurfa olursak daha güçlü oluruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, dün Ticaret Borsası'nda muhtarlarla yaptığı toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda konuştuğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız telefonda Şanlıurfa'yı sordu, Şanlıurfa'ya dair değerlendirmeleri oldu. Bir tanesini ifade etmek isterim, Şanlıurfa'nın içme suyuyla ilgili özellikle mahallelerde, kırsalda yaşanan sorunların tamamını ortadan kaldıracak yeni bir süreci başlatma kararı aldık. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci Bey de DSİ ekiplerini Şanlıurfa'ya gönderiyor. ŞUSKİ ve Belediye Başkanımızla bir araya gelecekler. Artık kuyudan su çekme devrini kapatıp şehir şebeke suyundan Şanlıurfa'nın 1455 mahallesini istifade ettirecek düzeni başlatıyoruz. Kuyulara mahkum olan Şanlıurfa'yı tarihe havale edeceğiz. Büyükşehrin bütçesiyle olacak iş değil, maliyetli iş. Bunun bütçesi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla DSİ bütçesinden karşılanacak. Bununla ilgili adımları atacağız. Ne zaman, hemen şimdi diyoruz. Çözeceğiz, konuşma yok, çözmek var. AK Parti'ye bu kadar gönül vermiş, dua eden, destek olan yerde su konusunu konuşuyor olmak bizim için büyük ayıp. Artık bunu tarihe havale ediyoruz. Teknik heyetler incelemelerini bitirdikten sonra kamuoyunun önüne çıkacak, nasıl yapacağımızı anlatmaya devam edeceğiz. Fırat'ın ve Dicle'nin evlatları, içme suyunu konuşmamalıdır, konuşmayacak, konuşturmayacak, çözüm üretecek."

Seçim sonuçlarının, trollerin, sosyal medyanın yalanlarıyla algılarla değil halk tarafından belirleneceğini vurgulayan Bozdağ, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda sonuçlanacağını ve Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Bekir Bozdağ, "İkinci tur rüyası görenler hiç heveslenmesinler, 14 Mayıs akşamı onların rüyaları kabusa dönecek." dedi.