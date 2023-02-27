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Bakan Bozdağ: Sizden sabır göstermenizi istiyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz' dedi.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ: Sizden sabır göstermenizi istiyoruz
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Bakan Bozdağ, depremden etkilenen Diyarbakır'ın Hani ilçesini ziyaret etti. Kaledibi Mahallesi ile Topçular Uysal mezrasında da incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, vatandaşlara geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Daha sonra çevredeki esnafı Vali İhsan Su ile ziyaret eden Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Esnafın ve vatandaşın taleplerini dinleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "El ele vereceğiz, beraber Allah'ın izniyle biz bunları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz" dedi.

Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceklerini belirten Bakan Bozdağ, "Bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak. Kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar geçmişte bazı yerlerde yaşandı. Bunların yaşanmaması için hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız" diye konuştu.

"Bir yıla ihtiyacımız var" diyen Bakan Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Bozdağ, Türkiye'nin önümüzdeki dönem içerisinde bu adımları atacağını dile getirerek, "Son 20 yıl içinde Türkiye'de TOKİ, 1 milyon 500 bin konutu vatandaşımıza teslim etmiş durumda. Deprem bölgesinde bu konutların hiçbirinde hasar yok. Sağlam yapıldıkları bu deprem vesilesiyle de görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

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