Bakan Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan kazandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 175, Kemal Kılıçdaroğlu ise 110 oy aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sabah saat 08.15'te Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki TAD Rasime Polat İlkokulu 2102 nolu sandıkta oy kullandı. Bakan Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Bakan Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için geçerli olan 285 oydan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 175, Kemal Kılıçdaroğlu ise 110 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.