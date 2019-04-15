Bakan Turhan'dan Avrasya Tüneli ile ilgili açıklama Bakan Cahit Turhan: “Avrasya Tüneli’nde bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu, CO2 emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık”dedi