03 Haziran 2020 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV Özel Röportajında, Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD'DEKİ IRKÇILIK KARŞITI PROTESTOLAR

Maalesef burada bir ırkçılık var, kabul edilemez. İtifal çağrısı yapıyoruz. Bu cinayetin vandalizme dönüşmesi de doğru değil ve çok tehlikeli

Antifa gelip de Suriye'de Türk askerine silah doğrulttuğu zaman da Amerika gibi müttefiklerin aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor.



Aklı selim bir şekilde dünyanın bu ırkçılık belasıyla nasıl mücadele edeceğini konuşması gerekiyor



LİBYA'DA NELER OLUYOR?

Havadan ve karadan ilerleme katedilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz.

Hafter dışarıdan destek almazsa, hiçbir gücü yok. Burada dengeyi biz sağladık. Çıkarlarımız var, savunmak için gerekli adımları attık, atarız

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı yarın Ankara'da olacak.

Bizim Akdeniz'de çıkarlarımız var. Bölgenin istikrarı bizim için önemli. Burada "Bana ne" dediği zaman yarın bu sorunlar size gelir. O yüzden sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle yaptığımız hamleler etkili oldu

Biz başkaları gibi korsan bir darbeciyi desteklemiyoruz. BM Güvenlik Konseyi kararıyla meşru ilan edilen bir hükümetle çalışıyoruz

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ RUHSAT BAŞVURUSU



Amacımız burada herkesle iş birliği yapmak. Uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz.

Diğer ülkeler bizi dışlayarak kendi aralarında iş birliği yapmaya çalıştılar. Biz de onlara dedik ki, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir"



Oldubittiye izin yok, iş birliği için bize gelin.



SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Terör örgütlerinin belirlediğimiz 30 kilometrelik güvenli bölgenin altına çekilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz gerekeni yaptık ve yapacağız.



YUNANİSTAN'IN 'AYASOFYA' HAZIMSIZLIĞI

İnanamıyorum. Bu kadar yüzsüzlük nasıl yapılabilir!

Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde ezanın nerede ne zaman okunacağına veya Kur'an'ı Kerim'in nerede, ne zaman okunacağına Yunanistan karar veremez.



Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir.

Bize akıl verebilecek en son ülke Yunanistan'dır. Avrupa'da camisi olmayan tek başkent Atina'dır.

Sesini çıkarmaları saçmalık ve haddini aşmaktır!

Koordinasyon ve destek merkeziyle birlikte yurt dışındaki vatandaşımızın yanında olduk. Ne ihtiyaçları varsa karşılamaya çalıştık.

YURT DIŞINDAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER

126 ülkeden 75 binden vatandaşımızı Türkiye'ye tahliye ettik. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonu. Çok büyük bir rekor.



Dünyadan çok önemli aydınlarından Kovid sonrası dünyada bizi neler bekliyor diye görüşlerini yazmalarını istedik ve kitap haline getirdik.