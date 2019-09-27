Bakan Çavuşoğlu: ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'ta açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz.' ifadelerini kullandı.
Kararlıyız adımlarımızı buna göre atacağız.
Eğer oyalama devam ederse devam ederse başımızın çaresine bakarız. Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz.
Bu cinayeti işleyenlerin cezalandırılması lazım. Suudi Arabistan'dan maalesef bu durum hakkında bir iş birliği görmedik. Henüz daha cevaplanmamış sorular var. Ceset nerede?, Yerel işbirlikçi kim? Bu aydınlanmamış soruların cevabını bilmek istiyoruz. Hak yerini bulması lazım. Bizim onlarla ikili ilişkilerimizde sorun yoktur. Bizim için bu mesele adalet ve hukuk meselesidir.
Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'yi F-35 savaş jetleri programına yeniden dahil etmek üzerinde düşündüğünü söyledi.
ABD'nin New York şehrinde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz." dedi.
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