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Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya Suriye'de oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul ett

Bakan Çavuşoğlu, 'ABD ve Rusya meşru güvenlik kaygılarımızı, harekatımızın meşruiyetini ve sahada attığımız adımlarla oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul etti.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoglu TBMM'de konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya meşru güvenlik kaygılarımızı, harekatımızın meşruiyetini ve sahada attığımız adımlarla oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul etti." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Barış Pınar Harekatı'nın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü. Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz" şeklinde knouştu.

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