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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

İHA30 Mayıs 2023 Salı 17:38 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti. Görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki iş birliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.

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