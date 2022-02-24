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  • Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 23:44 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 00:03
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Bakanlıktan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, Türkiye'nin bu operasyonu kabul edilemez bulduğunu ve reddettiğini ifade ettiği vurgulandı.

Çavuşoğlu'nun görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğin sürdürüleceğini belirttiği aktarılan açıklamada, "Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı, diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi'nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu bir diğer telefon görüşmesini ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gerçekleştirdi.

  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  • Blinken
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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