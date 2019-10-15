Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı 9 Ekim'de de Pompeo ile telefonda görüşmüştü.
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