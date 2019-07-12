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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu

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Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

"Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız, ne gerekiyorsa yaparız. Adadaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var, bu haklar garanti altına alınmalı"

"S-400 süreci sağlıklı bir şekilde devam edecek"

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