Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:
"Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız, ne gerekiyorsa yaparız. Adadaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var, bu haklar garanti altına alınmalı"
"S-400 süreci sağlıklı bir şekilde devam edecek"
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