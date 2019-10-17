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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Operasyona 5 gün ara vereceğiz, YPG çıkacak

Dünyanın gözü Ankara´da! Başkan Erdoğan, Mike Pence´i kabul etti

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