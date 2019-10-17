Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Operasyona 5 gün ara vereceğiz, YPG çıkacak
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