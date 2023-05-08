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Bakan Çavuşoğlu, Alanya-Antalya otobanın ihalesi için tarih verdi

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen 'Esnaf Buluşması' programında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Alanya-Antalya otobanın da ihalesini inşallah 16 Haziran'da yapacağız.' dedi.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Alanya-Antalya otobanın ihalesi için tarih verdi
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Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen "Esnaf Buluşması" programına katıldı.

Esnafın istek ve sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, dolmuş duraklarını sık sık ziyaret ettiğini, halk otobüsleri ve servis şoförlerinin önemli görev üstlendiğini söyledi.

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın "Yolcu" türküsünü çok sevdiğini anlatan Çavuşoğlu, "İnsanları hedeflerine, gidecekleri yerlere, ihtiyaçları doğrultusunda başka şehirlerdeki yakınlarına ulaştırıyorsunuz." diye konuştu.

Antalya'nın medeniyetin beşiği olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, kentin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözbebeği olduğunu belirtti.

Turizmin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Antalya ile gurur duyuyoruz, turizmiyle bereketli topraklarıyla deniziyle her alanıyla göğsümüzü kabartıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yolun medeniyet olduğuna değinerek, 2003'te 167 kilometre olan duble yolları 640 kilometreye çıkardıklarını dile getirdi.

Antalya'da eskiden tünel olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Önce Alanya'ya girerken tünelleri hayata geçirdik. Kemer yolunda yapılamayan tünelleri yaptık ve bir saatlik Kemer yolu 25 dakikaya düştü. Yeni yollarla Kumluca yolu da 45 dakikaya kadar düşüyor. Alanya-Antalya yolunda dolmuşçular ve taksiciler zaman kaybediyor diye çok sayıda kavşak yaptık. Manavgat'a köprülü kavşak yaptık. Alanya-Antalya otobanın da ihalesini inşallah 16 Haziran'da yapacağız."

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