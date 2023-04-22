Bakan Çavuşoğlu Antalya'da bayramlaşma etkinliğine katıldı

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Akseki ilçesinde bayramlaşma programına katıldı.

Teşkilat üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutlayan Çavuşoğlu, millet ve devlet dayanışması ile asrın felaketi depremin yaralarını sarmaya başladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, deprem bölgesinde 100 bin civarında evin inşaatının başladığını, yıkılan evlerin yerine daha sağlam evler yapacaklarını söyledi.

Akseki'ye yönelik yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Çavuşoğlu, Alacabel Tüneli'nin 2024 yılında açılacağını, altyapıdan üstyapıya birçok hizmeti de ilçeye getirdiklerini, getirmeye devam edeceklerini anlattı.

Türkiye tarihin en büyük yangınının ardından Antalya'da konutları yaparak sahiplerine teslim ettiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Biz yangın sırasında gece gündüz çalışırken CHP'liler İzmir'den, Ankara'dan kadınları bölgeye gönderdiler. Bunlar ev ev dolaşıp 'Sakın ha belgelere imza atmayın, devlet sizi dolandıracak, evlerinizi vermeyecek.' dediler. Şimdi de depremzedelere aynı şeyi söylüyorlar. Dün yurtları gezerken depremzedelerle görüştüm, onlara da 'Devlet sizi buradan atacak.' demişler. Biz 'Yapacağız, edeceğiz.' diyoruz, sözümüzü tutuyoruz. Onlar 'Yakacağız, yıkacağız, durduracağız, yapılmaz, yapamazlar.' diyor."

Çavuşoğlu, memleketin refahı için ülke, bayrak sevdalılarının tek çatı altında toplanarak Cumhur İttifakı'nı kurduklarını kaydetti.

Türkiye'nin ticarette, ulaşımda ve enerjide merkez bir ülke haline geldiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde yerlilik oranımız yüzde 80'e ulaştı. Kendi SİHA'larımızı üretmeseydik Azerbaycan yalnız kalırdı. Bu Türk'ün gücünün göstergesidir. Dış politikada dünyada küresel bir aktör olduk. Herkes içine kapanırken biz dünyaya açıldık. Bunun da faydasını gördük. Depremde 90 ülkeden 11 bin 320 kişi yardıma geldi. İhracatımız 36 milyar dolardan 260 milyar dolar seviyelerine geldi. Bu oturduğun yerden, içine kapanarak olmaz. Uluslararası sistemin yetersizliğine 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.' diyen Cumhurbaşkanı'mız sayesinde tüm dünyanın sesi olduk. Haklının, hakkın yanındayız, adaletliyiz, ilkeliyiz, tutarlıyız."

Ukrayna savaşında arabuluculuk yapabilen tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu güven meselesi. Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz ama Batı'nın tek taraflı yatırımlarına da katılmıyoruz. Ben önce milletimin çıkarlarını gözetirim. Ülkemin refahını düşünürüm. Arabuluculuk yapabilmemiz için tarafsız olmamız lazım. 'Biz iktidara gelirsek nasıl ülke olduğumuzu göstereceğiz, Rusya'ya karşı yaptırımlara katılacağız, taraf tutacağız.' diyorlar. Niye, amacın ne? Kime yaranacaksın. Bu, milletin faydasına mı? Hayır, zararına. Senin zararlarını Batı telafi mi edecek? Hayatta yapmaz. Gerçi Kılıçdaroğlu '300 milyar getireceğim' diyor. Ne için, kim getirecek onu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in ilk yüzyılını başarıyla tamamladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılıyla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan ve AK Parti'nin yaptıklarıyla gurur duyalım. Atatürk'ün ilk 10 yılda yaptıklarından sonra Cumhuriyetimizin en büyük eserlerini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler kazandırdık." şeklinde konuştu.

Hiç yapılmayanları, hayal edilemeyenleri yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptıklarımızı anlatınca rahatsız oluyorlar. FETÖ darbe girişimini, vesayeti, partimize kapatma süreçlerini anlatmamızı istemiyorlar. Engelleri aşa aşa bu yıllara geldik. Milletimizle el ele verip zorlukların üstesinden geldik. PKK terör örgütünden bahsetmemizi istemiyorlar. Ne işimiz varmış Suriye'de. Kılıçdaroğlu, 'YPG terör örgütü değildir' diyor. Amerika'nın, NATO'nun dosyalarında bile 'PKK ve YPG aynı şeydir' diye var. Uygulamaları ayrı bir şey. Ama var, ortada. Sen niye 'YPG ve PKK aynı' diyemiyorsun. Kimden korkuyorsun. Kanun hükmünde kararname ile görevden uzaklaştırılanları yeniden geri getirmek istiyorlar. FETÖ'nün torpili ve sınavda hile yaparak Dışişleri Bakanlığına girmiş vasıfsız bir elemanı tekrar bakanlığıma getireceksin, devletin sırlarını uşaklık ettikleri istihbaratlara, her yerlere verecekler. FETÖ'nün talimatı ile çalışan polis, hakim ve savcı hepsini geri getireceksin. Okullarda PKK propagandası yapan öğretmenleri geri getireceksin. Bu öğretmenleri geri getirip PKK propagandası mı yaptıracaksın Kılıçdaroğlu? Neymiş 'Apo'nun heykelini dikeceğiz.' diyenleri hapisten çıkartacakmış. Heykel diktirtmek için mi çıkartacaksınız bunları. HDP'li belediyeler, tüm paraları PKK'ya gönderdiler, çocukları ailelerinden zorla alıp, dağa gönderdiler. Ülkemizi karanlık günlere döndürmek istiyorlar. O karanlık günlere dönmeyeceğiz. Milletimiz buna izin vermez."

"TÜRKİYE YÜZYILI DEMEK TÜRK'ÜN YÜZYILI DEMEKTİR"

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını "Türkiye yüzyılı' yapmak için yollara koyulduklarını dile getirerek, "Türkiye yüzyılı demek Türk'ün yüzyılı demektir. Türk Devletleri Teşkilatını kurduk. Gönülde birlik vardı, dilde, ekonomi, enerji, ticarette de Türk devletleri ile Türkiye'yi birleştiriyoruz. Milli doğal gazımız da sisteme bağlandı. Bunu bile küçümsediler, 'Yok, yalan' dediler. Hiç utanma yok bunlarda. Togg'u küçümsediler, 'yapamaz, nerede?' dediler. İşte sokaklarda. Uçak gemilerimizi yapıyoruz. Her şeyi küçümsüyorlar. SİHA'ları küçümsediler. Elin oğlu 'Dünyanın en gelişmiş SİHA'sı' diye yazıyor. Ukrayna'da erkek çocuklara 'Bayraktar' ismi veriyorlar, sen 'Bunlara dokunacağım, engelleyeceğim.' diyorsun. Tıpkı devrime, uçak fabrikalarına yaptıkları gibi 'Yakarız, yıkarız, hesap sorarız.' diyorlar. Senin her yerin ateş olsa ancak kendini yakarsın." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada belirsizliklerin arttığını, bu nedenle Türkiye'nin daha da güçlü olması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Herkes Türkiye'den umut bekliyor. Türk'ün sorumluluğu büyük. 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla istikrar sürecek, Türkiye büyüyecek. Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor. Bizi kimse tutamaz, engelleyemez. 'Yakacağız, yıkacağız.' diyenlere de millet fırsat vermez." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ardından Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde de bayramlaşma programlarına katıldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, Antalya merkezdeki Muratpaşa ve Şehzade Korkut Yurdunda depremzedelerle çay içti, bayramlaştı.

Programlarda Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik de eşlik etti.