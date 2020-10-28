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Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü. Görüşmede Karabağ konusu ele alındı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 08:22 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 08:22
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