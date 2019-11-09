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Bakan Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı'yla oyunu bozduk, hazmedemediler

ABD'nin 1915 olayları tasarısıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'yla oyunu bozduk, hazmedemediler.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
 
ABD'NİN SURİYE'DEKİ TAVRI
 
Oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar. YPG/PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz. Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı yoktur. Buraya on binlerce km öteden gelip de 'Bu ülkenin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz' demek uluslararası hukuka karşıdır. Buralar Suriye halkınındır.
 
ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN ERMENİ TASARISI KARARI
 
Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye'de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz?

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