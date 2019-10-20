Bakan Çavuşoğlu: Bir tane bile YPG'li kalmayacak, gerekeni yaparız
Bakan Çavuşoğlu. 'Bizim görmek istediğimiz şey, 120 saat sonra burada bir tane bile YPG/PKK teröristi kalmayacak. Bu YPG/PKK'lıları başka isimlerle burada bırakmaya çalışmasınlar, sahada her şeyi görüyoruz. Biz gerekeni yaparız' dedi.
Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan taciz ateşlerinin sebebinin Türkiye'yi kışkırtmak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "120 saat sonra burada bir tane bile YPG/PKK teröristi kalmayacak. Sahada her şeyi görüyoruz, gerekeni yaparız." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalardan satır başları:
Müzakareler yapılırken bile ABD'li yetkililer bir taraftan sahadaki askerleriyle irtibat halindeydi ve çekilmeye hemen başlayacaklarını söylemişlerdi. Bir taraftan bazı çekilmeler olduğunu gözlemliyoruz ama diğer taraftan da bize yönelik tacizin de olduğunu görüyoruz. MSB bunun raporluyor. Bir terör örgütüne güvenilmemesi gerektiğini, biz zaten güvenmiyoruz da ABD'nin güvenmemesi gerektiğini gördük. Onların talimatlarına rağmen bu tacizler oluyor. Yıllarca bunlara müttefik dediler. Terör örgütü bizi kışkırtmak için bazı durumlar oluyor. Buradaki kasıtları ne? Türkiye karşılık versin,anlaşmayı ihlal etsin. Kara propaganda için yapıyorlar.
Şuanda yaptığımız biliyorsunuz bir duraklama. Duraklama döneminde sahadaki güçlerimiz çekilmiyor, oradalar. İstihbaratımız var. Yerinden bilgi edinmek konusunda bir sıkıntımız yok. Kimse burada, Türkiye'nin gözünden kaçacak beklentisi içine girmesin, yakından takip ediyoruz.
ABD HEYETİYLE GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Pence baş başa görüştü. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetlerini,beklentilerini anlattı. Bizde daha önce muhataplarımıza yaptırımlar ile bir yere varılmayacağını, ulusal güvenlik endişelerimizin olduğunu anlattık. Daha sonra heyetler arası görüşmeler gerçekleşti. Burada hazırlanan bazı videolar vardı. Dini azınlıklar, DEAŞ konuşuldu. Diğer taraftan önceden taslağını gönderdiğimiz metin üzerinde mutabakata vardığımız maddeler vardı, müzakere edeceğimiz maddeler vardı. Tabi laf lafı açıyor. Bir çok konu gündeme geldi .Ben burada özellikle Pence'in de Türkiye'nin endişelerini anlayan bir tavır izlediğini düşünüyorum. İçeride karşılıklı bir gerilim olmadı. Sadece metin üzerinde teknik müzakereler gerçekleşti.
Tabi, teröristlerin bir an önce çıkması istedi. ABD hemen çıkarabileceklerini söylediler. İlk olarak 48 saat konuşuldu, sonra 120 saatin daha gerçekçi olduğuna karar verdik. Öyle çıkıp Beyaz Saray'ı arama gibi durumlar gerçekleşmedi. Jeffrey gibi heyetteki kişilerin Washington ile olmasa da Suriye'deki heyetleri ile ne kadar sürede çıkarabilecekleri konusunda görüşmeleri oldu. Her iki tarafa da 120 saat makul geldiği için bu uzun bir tartışma meselesi olmadı.
BİR TANE BİLE YPG'Lİ KALMAYACAK, GEREKENİ YAPARIZ
120 saatin sonunda burada teröristler tamamen çıkacak, güvenliği bizim askerimize ait olacak. Bu bölgede DEAŞ ile ilgili bir mesele olursa o da bizim sorumluluğumuzda olacak. Bizim görmek istediğimiz şey 120 saat sonra burada bir tane bile YPG/PKK teröristi kalmayacak. Bu YPG/PKK'lıları başka isimlerle burada bırakmaya çalışmasınlar, buradan demek isterim. Sahada her şeyi görüyoruz. Biz gerekeni yaparız.
TRUMP'IN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI
Ortada farklı bir başkan tipi var. Trump Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı seviyor. Cumhurbaşkanımızın zorlu bir lider olduğunu kabul ediyor. Hakkını teslim ediyor. Trump'ın Cumhurbaşkanımızı örnek aldığını düşünüyorum. Trump, Cumhurbaşkanımızın bu kadar kalabalık halkı arkasında nasıl topladığını merak ediyor.
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