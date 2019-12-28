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Bakan Çavuşoğlu: Birçok otomobil firması hedeflerini öne çekmeye başladı

Bakan Çavuşoğlu, 'Birçok otomobil firması hedeflerini öne çekmeye başladı ki 'Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim?' diye. Biz artık dengeleri değiştiriyoruz.' dedi.

AA28.12.2019  16:54 - Güncelleme: 28.12.2019  17:03

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. Alman üretici 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.

"HEDEFLERİNİ ÖNE ÇEKTİLER"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün tanıtımını yaptığımız yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa bunu konuşuyor. Birçok otomobil firması bu anlamda hedeflerini öne çekmeye başladı ki 'Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim?' diye. Biz artık dengeleri değiştiriyoruz." dedi.

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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