Bakan Çavuşoğlu,'bu kez teklif onlardan geldi' dedi ve duyurdu: ABD ile S-400 heyeti kurulacak

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:28

Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası Bakan Çavuşoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, 2020'de pandeminin tüm dünyayı sarstığını belirterek, ölü sayısının 1.8 milyona yaklaştığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Büyük güçler arasında rekabetin daha da arttığını görüyoruz. Çatışma bölgelerinde durum daha da kötüleşti. Daha önce endişe duyduğumuz trendlerin tırmandığını görüyoruz, özellikle İslam düşmanlığı daha da arttı. ABD seçimleri 2020'nin en önemli seçimlerinden biri oldu. Asya'nın ekonominin merkez gücü olmaya başladığını sürekli söylüyoruz. Asya Ticaret Anlaşması 2020'ye damga vuran bir anlaşma oldu. Dünyanın en büyük ticaret bloku oluşmuş oldu" dedi.

Toplantı sonrası TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları söyle:

"ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ DURUMDAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik. Yine 156 ülke ve 11 kuruluşa ihracat izni, hibe şeklinde destek sağladık. Bu anlamda Çin'den sonra ikinci durumdayız. Yurt dışından koronavirüsten vefat eden 1800 cenazemizi ülkemize getirdik. Uçak ambulans bu yıl 332 vatandaşımızı farklı ülkelerden getirdik. Pandemi döneminde sonra nasıl bir dünya bizi bekliyor çalışma yaptık. Nasıl bir dünya bizi bekliyor buna hazırlıklı olmamız lazım" diye konuştu.

'DİPLOMASİNİN TIKANDIĞI YERDE SAHAYA İNDİK'

Bakan Çavuşoğlu, 2020'de de önceliklerinin diplomasi olduğunu belirterek, "Ama diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diplomasinin önünü açtık. Böylece Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Yukarı Karabağ konularından pandemiye rağmen oyunun önemli bir parçası olduk, çok önemli kazanımlar elde ettik. Yeri geldi oyunu biz kurduk, yeri geldi kurulan oyunları da biz bozduk. 2020'nin bizim için en önemli olaylarından birisi Yukarı Karabağ'dır, tarihi bir gelişmedir. 30 yıldır diplomasiden sonuç alınmayınca Azerbaycan sahaya indi, hakkını geri aldı. Biz de Türkiye olarak tam destek verdik. Sadece kardeşimiz olduğu için değil haklı olduğu için destek verdik. Rusya ile ortak gözlem merkezi hayata geçiyor. Askerlerimiz Azerbaycan'a gitti. Bu süreç sağlıklı işlerse Ermenistan ateşkese riayet ederse Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyarsa ilişkiler normalleşebilir" ifadesini kullandı.

ÇOK TARAFLI KONFERANS İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Meşru çıkarlar için adım attığımız zaman herkesi memnun etmediğimizi gördük. Ama bizim önceliğimiz birilerini memnun etmek değil, bizim önceliğimiz Türkiye'nin ve milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de bunlardan biridir. Doğu Akdeniz'de diyalog çağrılarımız yanıt vermeyince tek taraflı adımlara karşı biz de sahada faaliyet gösterdik, bayrak dalgalandırdık. Bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece Avrupa Birliği'ne değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü. Arzumuz Doğu Akdeniz'in bir barış ve istikrar bölgesi olması. Burada herkesin hakça paylaşımdan yana olmasını istiyoruz. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın, AB'ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı AB, sayın Josep Borrell ile ve komisyon ile sürdürüyoruz" dedi.

'BİZ HAZIRIZ, AB'NİN DE HAZIR OLMASINI BEKLİYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerde inişler çıkışlar olduğunu vurgulayarak şunları dedi:

"Ama 2020 özellikle daha çok Yunanistan ve Rum Kesimi'nin ve daha sonra Fransa'nın katılımıyla ikili meseleleri AB gündemine taşıması nedeniyle gergin geçen bir yıl oldu. Ama son Aralık ayındaki zirveyle birlikte sağduyunun hakim olduğunu görüyoruz. Türkiye ile ilişkilerin önemini anlayan ve 'Türkiye ile gerginlik yerine daha iyi diyalog kurmanız gerekir' diyen ülkelerin görüşleri hakim oldu. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Seneye ilişkilerin daha pozitif ortamda yürütülmesi için Türkiye olarak biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz. Biz açılımlar yapıyoruz, dünyanın her yerine ulaşıyoruz. Biz Avrupa'nın da bir parçasıyız. AB üyesi değiliz; ama diğer Avrupa kurumlarının kurucu üyelerindeniz"

OCAK AYINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde reform vurgusu yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta 15 Temmuz hain darbe girişimi dahil karşı karşıya kaldığımız zor dönemlerin travmalarını atlatırken reforma tekrar ağırlık veriyoruz. Bir taraftan terör ile mücadelemizi sürdüreceğiz, diğer taraftan reform sürecine de ivme kazandıracağız. Ocak ayında AB ile temaslarımızın hızlanacağını görüyoruz. Portekiz dönem başkanlığını üstleniyor, 7-8 Ocak'ta Portekiz ve İspanya'yı ziyaret ediyoruz, onların daveti üzerine. Belçika Dışişleri Bakanı da ocak ayının ortasında ülkemizi ziyaret ediyor. Ocak ayı içinde Türkiye'deki AB ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geleceğiz. Fransa samimiyse ilişkilerimizi normalleştirebiliriz. Fransa'nın ya da başka ülkenin attığı adıma karşı sessiz kalmamız mümkün değil"

'ABD'DEN, ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TEKLİFİ GELDİ'

ABD ile ilişkilerin var olan sorunların gölgesinde geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu şunları ifade etti:

"FETÖ sorunu devam ediyor. ABD'nin özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik desteği devam etti. S-400 konusu sürekli gündemdeydi. CAATSA yaptırım kararını da açıkladılar. Yaptırımın hafif ya da ağır olmasını önemli değil. Her şeyden önce siyasi ve hukuki olarak yanlış bir karar, egemenlik hakkımıza saldırıdır. ABD yaptırım kararından sonra daha önce bizim teklif ettiğimiz 'gelin birlikte ortak çalışma grubu kuralım ve bu konuyu kendi aramızda çözmeye çalışalım' teklifinde bulunmuştuk. Şimdi o teklif ABD tarafından geldi. Biz her zaman diyalogdan yana olduğumuz için o teklife 'evet' dedik, görüşmeler de başladı. 2021'de yeni yönetimle ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde götürmek için biz hazırız. Saydığım sorunların çözümü konusunda da adım atmaya da varız, umarım yeni yönetim de bu anlayış içinde olur"

'GEREK AVRUPA GEREK AB İLE YENİ SAYFALAR AÇABİLİRİZ'

Bakan Çavuşoğlu, "2020'de terörle mücadelede hız kesmedik. PKK ve FETÖ'ye karşı duyarlılığın farklı ülkelerde arttığını görüyoruz. Bu yıl 9 FETÖ okulu kapatıldı, 3'ü devralındı. Bir tanesi de kamulaştırıldı. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermeyi prensip edindik. 2021'e yabancı düşmanlığı konularında Batı'da yaşanan gelişmelere ilişkin yıllık rapor uygulamasını başlatacağız. Bu tür eylemleri listeleyeceğiz, rapor haline getireceğiz, uluslararası örgütler ile paylaşacağız. Ekonomi diplomasisi önceliğimizdir, önceliğimiz olmaya devam edecek. Yeni büyükelçilik açtığımız ülkelerde ticaretimiz yüzde 27 artmış. 2021'de önceliğimiz yine diyalog ve diplomasi olacak. Yeri geldiği zaman 2020'de olduğu gibi sert gücü kullanmakta da tereddüt etmeyiz. Gerek Avrupa gerek AB ile yeni sayfalar açabiliriz. Bu sadece bize bağlı değil, onların da aynı anlayışta olması gerekiyor. Terör ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz lazım. Milletimizin çıkarı ne yöndeyse o yönde dış politika izleyeceğiz. 2021 yılı diplomasinin şahlandığı yıl olacak" diye konuştu.

TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDA AZERBAYCAN’IN ARACILIK YAPTIĞI VE BÜYÜKELÇİ ATANDIĞI İDDİASI

Bakan Çavuşoğlu, “İsrail’le ilişkilerin normal seyretmesi herkesin arzusu. Bugün ilişkiler İsrail’in saldırgan politikaları yüzünden bu halde. Bugün oturduk İsrail’le konuşalım dedik yarın İsrail bu politikalarını sürdürdü yine aynı olur. İsrail’e bağlı ilişkiler. Yarın normalleşme olursa İsrail’e büyükelçi atarız. Hangi ülke arabuluculuk yapıyor buna girmeye gerek yok. İki ülke arasında diyalogla ilgili bir sürü kuruluş ve dernek var.” değerlendirmesinde bulundu.

AZERBAYCAN’IN ALTILI PLATFORM ÖNERESİ

Bakan Çavuşoğlu altılı platform öneresine ilişkin , “Putin'le konuştuk. Rusya da destekliyor. Gürcistan Rusya ile aynı platformda olmak istemiyor.” dedi.

BIDEN EKİBİ

Çavuşoğlu, “Yeni yönetimle henüz bir temasımız yok, görevi devralınca olacak” dedi.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Çavuşoğlu, “İsrail’le kıta sahanlığı anlaşması imzalayabiliriz diye söyleyenler oluyor. O anlaşmayı imzalamak için kıta sahanlığı sınırlarımızı örtüşmesi lazım. Bunu yapmak kolay değil. Rum kesimiyle anlaşmasını iptal etmesi lazım. Bu olmadan da enerji iş birliği olur mu? Boru hatları Türkiye’den geçmesi konusunu görüşürüz.“ dedi.

NAHÇIVAN KORİDORU

Çavuşoğlu, “Bu koridorun açılmasını kabul ettik. Ermenistan da kabul etti. İpek Yolu ve bölgesel ticaretin artması açısından önemli ama Çin’in dahli olmadı. Bundan ticari açıdan Ermenistan hakkı da karlı çıkacak.” dedi.

BAE’NİN TÜRKİYE’YE KARŞI TUTUMU HASMANE Mİ?

"BAE’nin bize yönelik politikaları dostane değil. Onlara yönelik olumsuz bir politikamız oldu mu diye sorduk. Tek söyleyebilecekleri şey Mısır. Olumsuz tavrı devam ediyor. Bazı ülkeler devreye giriyor ama faydası yok. BAE’ye gerekli mesajları her düzeyde istihbarat düzeyinde iletiyoruz."

KATAR İLİŞKİLERİ

"Bunun tartışma konusu olmasını anlamıyorum İsrail’den de geliyor Türkiye’ye sermaye başka ülkelerden de geliyor. Ne yapayım özel sektörün çıkarları engelleyeyim mi? Amerika Rusya ve diğerlerine teklifte bulunurken teknoloji transferini şartı koyuyoruz katar olunca mı sorun oluyor. Borsa yatırımını katar yapıca nı soru oluyor."

SINOVAC VE UYGUR TÜRKLERİ

“Aşı ile Uygur Türklerinin hiçbir ilgisi yoktur. Biz aşı konusunu görüşürken bile Uygur Türkleri konusunda hassasiyetimizi iletiyoruz”

ÇİN İLE SUÇLULARIN İADESİ ANLAŞMASINI ONAYLAYACAK MIYIZ?



“Türkiye bir çok ülke ile mutad suçluların iadesi anlaşması imzalıyor. Bu anlaşmayı Uygurlar Türkiye tarafından teslim edilecek diye yorumlanması doğru değil. Terörist teröristtir. Teröristler ile masum insanlar arası ayrım yapılması gerektiğini söylüyoruz. Siyasi suç olması kişiye siyasi sığınma hakkı verilmiş olması önemli”

DEMİRTAŞ KARARININ AVRUPA KONSEYİ İLE İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER

"AİHM kendi içinde çelişiyor. Daha önceki Demirtaş kararları ile çelişiyor. Mahkeme çelişen karar vererek siyasi kara verdiğini gösteriyor. Biz bu tezimizi mahkemeye anlatacağız kendimizi savunacağız. Tutukluluk süresi uzun diyebilir ama daha önce reddettiği şeylerde Demirtaş lehine karar kabul edilemez."

IRAK BAŞBAKANI ZİYARETİ

"Ziyareti verimli geçti. Bir sonraki toplantıyı da Irak’ta yapma konusunda mutabık kaldık. Son zamanlarda PKK kuzey Irak’ta Kürt kardeşlerimize saldırıyor. PKK’nın güdümüne giren bir yapı var. PKK ile mücadele konusunda Irak’ı daha kararlı gördük."

İRAN ŞİİR KRİZİ

“Bize sorsalardı telefon açsalardı bu hassas deselerdi. Bunun böyle olduğunu bilmediğimizi söyledik, olay kapandı.”

YUNANİSTAN SİLAHLANMA

“Yunanistan iyon denizi ile ilgili kara sularının 12 mile çıkacağı adımını bize de söylemişler ama Ege yönünde atmayacaklarını söylediler, Ege yönünde bu adımı atmadıkları müddetçe sorun yok. Önemli olan bizim ne cevap vereceği. Tutumumuz net.”

RUSYA ILE SPUTNIK V AŞISI TEMASLARI

"Uzmanlarımız bazı bilgi eksikliği gördü. O bilgiler gelmeye başladı. Rusya bu aşının Türkiye ve diğer ülkelerde de üretilmesini önerdi."

SURİYE: AYN İSA’DA PKK SALDIRISI

“Rusya ile anlaşmamızda Putin, "Uymazlarsa biz çekiliriz siz gereği yaparsınız" demişti. Rusya’nın söz verdiği bölgelerden bu teröristler çıkmadı. Biz de son zamanlarda sızma çalışmaları dahil epeyce teröristi etkisiz hale getirdik. PKK bundan rahatsız oldu. Rusya’ya, Türkiye’yi bize saldırıyor tepki göstermiyorsunuz, diyorlar. Gerginliğin sebebi bu.”

AYN İSA OPERASYONUNA İLİŞKİN LAVROV'DAN BİR TAAHHÜT ALDINIZ MI?

“Rusya’ya dün dedik ki; Hafter bazen gemilerimizi taciz ediyor. Bunu yaparlarsa bizim için meşru hedeftir. Aynı şeyi YPG için de söyledik. Sizin Tel Rıfat ve Münbiç’ten de teröristleri çıkarma yükümlülüğünüz var çıkarmadığımız müddetçe biz gerekeni yapacağız dedik.”

MISIR

“Mısır uzun zamandır ilk kez Libya’ya bir heyet gönderdi. Dışişleri ve istihbarattan oluşan bir heyet gönderdi. Libya’daki gelişmelerin öyle ya da böyle Mısır’a etkisi kaçınılmaz. Mısır’la ilişkileri geliştirilmesi için istihbarat dışında dışişleri düzeyinde de temaslar sürüyor. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesi üzerinde görüşüyoruz . Uluslararası toplantılarda oturup konuşuyoruz. Ama dengeler biraz farklı . Zamanla yoluna girecek.”