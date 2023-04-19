Bakan Çavuşoğlu bizzat duyurdu: Yarın ateşkes olacak

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Manavgat yangınında olduğu gibi deprem bölgesinde de evleri en kısa sürede yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türk asrı olacağını dile getiren Çavuşoğlu, Türk'ün kutlu yürüyüşünde artık şahlanış döneminin başladığını kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyadan önde bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, "21 yıl önce savunma sanayisinde dışa muhtaçtık. Cumhurbaşkanının korumalarının silahını bile vermediler. Şimdi tabancanın da SİHA'nın da uçak gemilerinin de kızıl elmanın da en iyisini biz yapıyoruz." dedi.

Programa Togg ile geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Otomobil üretemez dediler, ürettik. Milli muharip uçağı için de 'üretemez' dediler, ilk uçuşunu yaptı. Ne istiyorsak yapıyoruz. Sahaya inmek gerekiyorsa sahada gereğini yapıyoruz. Masada da sahada da güçlüyüz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye artık güçlü, küresel bir aktör oldu." diye konuştu.

- "Bugün enerjide de merkez bir ülke olduk"

Karadeniz'de bulunan doğal gazı da sisteme bağlayacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün enerjide de merkez bir ülke olduk. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya koyduğumuz stratejik projelerle vizyonla bunu başardık. Cumhur İttifakı zorlukların üstesinden beraber gelmek için kuruldu. Bugüne kadar her engeli aştığımız gibi yine aşacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyada çatışmaların, kavgaların olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada terör, İslam düşmanlığı var. Bunlarla en güçlü şekilde mücadele eden Türkiye. Cumhurbaşkanı'mız olmasaydı tahıl anlaşması imzalanır mıydı? İki tarafı bizden başka bir araya getirebilen oldu mu? Çünkü biz dengeli politika izliyoruz. Azerbaycan'a topraklarını alırken destek verdik. Depremde ilk gelen, son giden ülke Azerbaycan oldu. 'Maalesef Azerbaycan'a destek verdik' diyenleri, bu millet iktidar yapmaz. 'Savunma sanayisine dokunacağız' diyenlere bu millet oy vermez."

Ülkenin menfaati için denge politikası izlediklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz niye savaşın bir tarafı olalım. 'Ama biz taraf tutacağız, dengeyi bozacağız' diyenler iktidara geldiği zaman ülkeyi savaşa da sokar. O zaman Manavgat'a turist gelir mi? Ticaret yapabilir miyiz? Ben niye katılayım yaptırımlara? Bu Birleşmiş Milletler kararı değil ki. Niye başkalarının peşinden, aldıkları kararı benimsemesem de koşayım? Artık Türkiye oyun kurucu. Başkalarının kurduğu masalarda piyon değil. Masayı kuran bir ülke. Yeri geldiği zaman oyun kurulduysa oyunu bozan, masayı başlarına deviren bir ülke olduk. Başkaları aferin diyecekmiş. Biz birilerine yaranmak için mi yaşıyoruz? Birileri aferin desin diye mi politika yapıyoruz? Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız? Bu millet 'FETÖ'cüleri, PKK'lıları tekrar devlet kadrolarına getireceğiz' diyenlere oy verir mi? Vermez. '28 eyalete böleceğiz' diyenlere millet oy verir mi? Bunları kendileri söylüyorlar. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara milletimiz bu ülkeyi emanet etmez."

- "OLDUKLARI YERLERDE ATEŞKES GARANTİYE ALININCAYA KADAR KALSINLAR"



Sudan'daki ordu ile HDK arasındaki çatışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "İki taraf da bizim kardeşimiz. Neden burada taraf tutalım? Her iki tarafla da çatışmayı durdurmak için görüşüyoruz. Cumhurbaşkanı vekili ile de HDK komutanı ile de görüşüyoruz. Savaşı durdurmak için. Biraz önce bir açıklama yaptılar. İnşallah bu sefer, yarın tutulacak. Çünkü yarın arife, ertesi gün bayram. Vatandaşlarımıza da çağrımız var. Oradaki vatandaşlarımızı tek tek arıyoruz. Oldukları yerlerde ateşkes garantiye alınıncaya kadar kalsınlar. Yeme, içme ne ihtiyaçları varsa büyükelçiliğimize bildirsinler, farklı yöntemlerle götüreceğiz. Yarın inşallah ateşkes olacak. Yarın hava sahası açıldıktan sonra hazırlıklarımızı yaptık, dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ÜLKE"



Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkenin, vatandaşlarının Sudan'dan tahliyesi için kendilerinden yardım istediğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Neden biliyor musunuz? Pandemi döneminde 145 ülkeden 100 bin vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirdik. Afganistan'da Taliban gelince büyük panik vardı. Sadece kendi vatandaşlarımızı değil birçok ülkenin vatandaşını tahliye ettik. Ukrayna savaşında soydaşlarımızı burnu kanamadan ülkemize getirdik de ondan. Çünkü Türkiye güvenilir bir ülke. Deprem oldu, Japonya Dışişleri Bakanı ardı. 'Irak-İran Savaşı'nda Tahran'dan bizim vatandaşlarımızı kurtardınız. 12 sene önceki depremde ilk gelen siz oldunuz. Bunu unutmayız.' dedi. En büyük destek vatandaş bakımından Japonya'dan geldi. Türkiye her zaman darda kalanların yanında olmuş bir ülkedir."

Dünyada güç yarışlarının olduğunu belirten Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin vizyonunu kaybettiğini, BM'nin yetersiz olduğunu vurgulayarak, böyle bir dönemde Türkiye gibi önemli ülkelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, ardından ilçede düzenlenen ve depremzedelerin de katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve İbrahim Aydın ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.