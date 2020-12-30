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Bakan Çavuşoğlu duyurdu! ABD'den S-400 teklifi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, '(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü' dedi. Çavuşoğlu; ayrıca ABD ile S-400 ile ilgili ortak çalışma grubu kurulacağını ifade etti.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:32
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"

"Bizim önceliğimiz birilerini memnun etmek değil. Bizim önceliğimiz milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz'de bunlarda bir tanesidir"

"(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü"

"Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz"

ABD İLE S-400 İLE İLGİLİ ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.

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