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Bakan Çavuşoğlu ile Sinan Oğan yağlı güreş müsabakasını seyretti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Sinan Oğan, Antalya'da yağlı güreş müsabakasını izledi.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu ile Sinan Oğan yağlı güreş müsabakasını seyretti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinliğini takip etti.

Çavuşoğlu ile Oğan, Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Er meydanında turlayarak vatandaşları selamlayan Çavuşoğlu ile Oğan, çeyrek final kura çekimine katıldı ve güreşçilere başarılar diledi.

Çavuşoğlu ile Oğan, müsabakalarda kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Çavuşoğlu ile Oğan'a AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

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