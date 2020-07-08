Bakan Çavuşoğlu'ndan İngiltere'de önemli açıklamalar

08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:58

Bakan Çavuşoğlu, 'Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakerelerimiz var bir de Ankara Anlaşmasıyla ilgili vatandaşlarımızın etkilenmemesi için müzakerelerimiz var. Bunları neticelendirmek istiyoruz.' dedi.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Borris Johsan'a Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Türkiye'ye olan davetini ilettik. Bebeği için tebrik ettik.

Seyahati, turizmi konuştuk. Sağlıkla ilgili işbirliği dahil konulara değindik.

Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakerelerimiz var bir de Ankara Anlaşmasıyla ilgili vatandaşlarımızın etkilenmemesi için müzakerelerimiz var. Bunları neticelendirmek istiyoruz.

Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi daha ileri götürmekte kararlıydık. İlişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunu konuştuk.

Birleşik Krallık AB'den ayrılasa da Avrupa'nın en önemli parçası olmaya devam edecek.