İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Temmuz 2020 Çarşamba / 17 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8651
  • EURO
    7,7768
  • ALTIN
    399.782
  • BIST100
    118713
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan İngiltere'de önemli açıklamalar
Güncel

Bakan Çavuşoğlu'ndan İngiltere'de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edilmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:58
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu, 'Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakerelerimiz var bir de Ankara Anlaşmasıyla ilgili vatandaşlarımızın etkilenmemesi için müzakerelerimiz var. Bunları neticelendirmek istiyoruz.' dedi. 

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Borris Johsan'a Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Türkiye'ye olan davetini ilettik. Bebeği için tebrik ettik.

Seyahati, turizmi konuştuk. Sağlıkla ilgili işbirliği dahil konulara değindik.

Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakerelerimiz var bir de Ankara Anlaşmasıyla ilgili vatandaşlarımızın etkilenmemesi için müzakerelerimiz var. Bunları neticelendirmek istiyoruz.

Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi daha ileri götürmekte kararlıydık. İlişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunu konuştuk.

Birleşik Krallık AB'den ayrılasa da Avrupa'nın en önemli parçası olmaya devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.