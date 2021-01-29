Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:
- Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planlıyoruz.
- Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur.
- (Kaçırılan Türk denizciler) Mürettebat ve kaptan şirketle irtibata geçti. İyi olduklarını öğrendik. Yakında güzel haberleri vereceğiz.
- Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır.