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Bakan Çavuşoğlu: Kaçırılan Türk denizcilerden yakında güzel haberler vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk mürettebatla ilgili, 'İyi olduklarını öğrendik. Yakında güzel haberleri vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

29 Ocak 2021 Cuma 11:22 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 12:02
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

- Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planlıyoruz.

- Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur.

- (Kaçırılan Türk denizciler) Mürettebat ve kaptan şirketle irtibata geçti. İyi olduklarını öğrendik. Yakında güzel haberleri vereceğiz.

- Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır.

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