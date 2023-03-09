Bakan Çavuşoğlu, Karsu'yu unutmadı: Milyonlarca insanı derinden etkiledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolğu, AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara'daki misyon şefleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılışında açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin bir Avrupa ülkesinde meydana gelen en büyük doğal afet olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Her zaman ve her vesileyle, başta doğal afetler olmak üzere, insanlığı tehdit eden sorunlara karşı dayanışma ve ortak eylem çağrısı yaptık. Milli gelirine göre dünyanın en hayırsever ülkesi olarak, nerede yardıma muhtaç birisi varsa, yanında olduk. Zira, biz "birlikten kuvvet doğar" deriz. Buna inanırız. Bu sözün Avrupa'nın birçok ülkesinde de kullanıldığını biliyorum. Şimdi biz, yaşadığımız bu afet sürecinde güçlü bir uluslararası dayanışma görüyoruz. Bu destek, bize moral ve güç veriyor. Geçtiğimiz hafta, 3 gün arayla, Delhi'de G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısına; Doha'da En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına katıldık. Şunu gördük: En gelişmişinden en az gelişmişine, bütün ülkeler, bütün insanlık yanımızda" açıklamasında bulundu.

"KARSU'NUN KALPTEN PAYLAŞIMLARI MİLYONLARCA İNSANI DERİNDEN ETKİLEDİ"

Bakan Çavuşoğlu, toparlanma ve yeniden inşa süreçlerinde de Avrupa Birliği ile iş birliğini sürdüreceklerini belirterek, "Destek, sadece resmi düzeyle sınırlı kalmadı. AB üye ve aday ülkeleri halklarından da bizi mutlu eden bir destek görüyoruz. Buna Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da elbette dahil. Bu insani bağı çok önemli buluyoruz. Bugün Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerinden birçok insan yaşıyor. Benzer şekilde, AB ülkelerinde yaşayan, depremden etkilenen bölge kökenli insanlarımız var. Hollanda'da, 10 akrabasını depremde kaybeden caz sanatçısı Karsu'nun kalpten paylaşımları, biz dahil milyonlarca insanı derinden etkiledi; yardıma sevk etti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa'nın önemli bir ülkesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Burada bulunan pek çok ülkenin ya komşusu ya ticari ortağı ya da müttefiki. Deprem sadece komşuluğumuzu, dostluğumuzu, müttefikliğimizi değil, insani bağlarımızı da bir kez daha hatırlattı. Umuyorum ki bu ruh, önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarına yansıyacaktır. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler, birlikteliğimizin küresel planda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle, AB üyesi ve aday ülkeler ile AB kurumlarına sizler nezdinde tekrar teşekkür ediyorum."