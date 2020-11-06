İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Kasım 2020 Cuma / 20 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5268
  • EURO
    10,1293
  • ALTIN
    536.152
  • BIST100
    1186.31
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Kim seçilirse seçilsin aynı şekilde yaklaşacağız
Güncel

Bakan Çavuşoğlu: Kim seçilirse seçilsin aynı şekilde yaklaşacağız

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de yapılan seçimler hakkında 'Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz.' dedi.

06 Kasım 2020 Cuma 14:36 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 14:48
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları: 

1-2 gün daha alacağını görüyoruz. Bu oy sayma sürecinin demokratik ve şeffaf bir şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların itirazı var, bakalım nasıl neticelenecek. Amerikan halkının verdiği karara saygı duymak zorundayız. İki bakan ya da iki devlet başkanı arasında samimi ilişkiler, ilişkileri olumlu etkiler. Kim seçilirse seçilsin aynı şekilde yaklaşacağız.

Avrupa'da artan ırkçılık

Biz her türlü ırkçılığa karşıyız. Bu son zamanlarda Avrupa'da artış gösterdiğini söylüyoruz. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.