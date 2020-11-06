06 Kasım 2020 Cuma 14:36 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 14:48

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

1-2 gün daha alacağını görüyoruz. Bu oy sayma sürecinin demokratik ve şeffaf bir şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların itirazı var, bakalım nasıl neticelenecek. Amerikan halkının verdiği karara saygı duymak zorundayız. İki bakan ya da iki devlet başkanı arasında samimi ilişkiler, ilişkileri olumlu etkiler. Kim seçilirse seçilsin aynı şekilde yaklaşacağız.

Avrupa'da artan ırkçılık

Biz her türlü ırkçılığa karşıyız. Bu son zamanlarda Avrupa'da artış gösterdiğini söylüyoruz. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz