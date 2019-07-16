Türkiye'den AB'nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz
Bakan Çavuşoğlu: (AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı) Çok da ciddiye almaya gerek yok. Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerimiz devam edecek. 4. gemiyi de en kısa sürede göndereceğiz
Bakan Çavuşoğlu: (AB'nin Türkiy'ye yaptırım kararı) Çok da ciddiye almaya gerek yok, bizi etkilemez. Kararların uygulanmasının mümkün olmadığını biliyorlar. Dördüncü sondaj gemisini de bölgeye göndereceğiz
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.