Türkiye'den AB'nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz Bakan Çavuşoğlu: (AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı) Çok da ciddiye almaya gerek yok. Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerimiz devam edecek. 4. gemiyi de en kısa sürede göndereceğiz