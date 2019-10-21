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Bakan Çavuşoğlu'ndan mesnetsiz iddialara yanıt: Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, 'Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır' dedi.

  • AA & İHA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında Barış Pınarı Harekatı'na dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz.

360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

Hiçbir ülke terör tehdidiyle tek başına mücadele edemiyor. Bazı siyasi gruplar terörist gruplara destek veriyor. Aşırı sol gruplar Avrupa’da PKK’yı terörist gruplarından çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye Suriye’de siyasi süreci şiddetle destekliyor. Siyasi bir uzlaşma için sükûneti sağlamamız lazım. İblip’de yapmaya çalıştığımız buydu. İnsani facianın önüne geçmeye çalıştık.

Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti.

Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık.

(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi. Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.

Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadı. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır. Askerimiz, ordumuz çok hassas. YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor.

Niye bu kadar tantanta yapılıyor? Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk.

35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak

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