Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişki açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı video konferans ile gerçekleştirilecek. Yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile video konferans ile görüşeceğim.
Dün akşam itibariyle 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrenciyi getirdik. Öğrenciler 14 günlük karantinaya alındı.
Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti.
69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik.