25 Mart 2020 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişki açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı video konferans ile gerçekleştirilecek. Yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile video konferans ile görüşeceğim.



Dün akşam itibariyle 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrenciyi getirdik. Öğrenciler 14 günlük karantinaya alındı.

Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti.



69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik.