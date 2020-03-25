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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrencinin daha yurda getirildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, 'Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti' dedi.

25 Mart 2020 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:39
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişki açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı video konferans ile gerçekleştirilecek. Yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile video konferans ile görüşeceğim.

Dün akşam itibariyle 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrenciyi getirdik. Öğrenciler 14 günlük karantinaya alındı.

Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti.

69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik.

DSÖ Başkanı 'koronavirüsü yenmenin tek yolu' diyerek bu görüntüleri paylaştı

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