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Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 00:14 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 00:14
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Al Sani ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.

Öte yandan, Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görevini devreden İran eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e "Sevgili Cevad Kardeşim, ortak meselelerde sizinle iş birliği yapmak bir zevkti. Tanınmış bir entelektüel ve başarılı bir diplomat olarak Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere katkınız her zaman hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

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