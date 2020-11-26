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Güncel

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü

26 Kasım 2020 Perşembe 11:42 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:42
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