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Bakan Çavuşoğlu, NATO Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

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